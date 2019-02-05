Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 5 февраля

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -10 ° …-8 °
|5 м/с
|З
|756 мм.рт.ст.
|82%
|день
|Небольшой снег, -8 ° …-5 °
|3 м/с
|З
|757 мм.рт.ст.
|84%
|вечер
|Небольшой снег, -4 ° …-3 °
|5 м/с
|Ю
|756 мм.рт.ст.
|87%
|ночь
|Небольшой снег, -4 ° …-3 °
|4 м/с
|Ю
|756 мм.рт.ст.
|87%
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