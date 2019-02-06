Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 6 февраля

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -6 ° …-5 °
|3 м/с
|Ю
|755 мм.рт.ст.
|87%
|день
|Небольшой снег, -5 °
|2 м/с
|Ю
|753 мм.рт.ст.
|85%
|вечер
|Небольшой снег, -6 °
|1 м/с
|Ю
|753 мм.рт.ст.
|90%
|ночь
|Небольшой снег, -10 ° …-6 °
|1 м/с
|З
|753 мм.рт.ст.
|89%
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