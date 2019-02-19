Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 19 февраля

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, 0 ° …+1 °
|6 м/с
|ЮЗ
|742 мм.рт.ст.
|88%
|день
|Дождь со снегом, +1 ° …+2 °
|4 м/с
|З
|742 мм.рт.ст.
|90%
|вечер
|Снег, +2 °
|3 м/с
|ЮЗ
|740 мм.рт.ст.
|93%
|ночь
|Снег, +1 ° …+2 °
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