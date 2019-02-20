Погода в Петрозаводске сегодня, 20 февраля

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|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Снег, -1 ° …+1 °
|3 м/с
|ЮЗ
|734 мм.рт.ст.
|93%
|день
|Небольшой снег, +1 ° …+2 °
|4 м/с
|З
|735 мм.рт.ст.
|90%
|вечер
|Снег, -4 ° …+1 °
|3 м/с
|З
|737 мм.рт.ст.
|92%
|ночь
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