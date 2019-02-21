Погода в Петрозаводске сегодня, 21 февраля

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -8 °
|8 м/с
|С
|748 мм.рт.ст.
|72%
|день
|Небольшой снег, -8 ° …-7 °
|7 м/с
|С
|752 мм.рт.ст.
|66%
|вечер
|Небольшой снег, -11 ° …-9 °
|5 м/с
|С
|757 мм.рт.ст.
|75%
|ночь
|Небольшой снег, -12 ° …-11 °
|5 м/с
|С
|762 мм.рт.ст.
|79%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
14.02.2019, 10:33
14.02.2019, 10:42
18.02.2019, 09:35
14.02.2019, 17:01
16.02.2019, 09:25
14.02.2019, 21:05
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
18.02.2019 11:43
Личное мнение
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
12.02.2019 12:09
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
Медиа
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии