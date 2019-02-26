Погода в Петрозаводске сегодня, 26 февраля

Обществоведение

На суде по делу питерского бизнесмена, учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина, которого обвинили в многомиллионных взятках при строительстве и ремонте дорог, говорили об изъятии холодильника, жалобе в Европейский суд по правам человека и пересчитали 5 миллионов рублей наличкой.