Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 27 февраля

Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" прокомментировал новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей.

Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.

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