Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 27 февраля

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|Влажность
|утро
|Снег, -10 ° …-3 °
|5 м/с
|ЮЗ
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|84%
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|86%
|вечер
|Небольшой снег, 0 ° …+1 °
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|З
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|89%
|ночь
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