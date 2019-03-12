Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 12 марта

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -5 ° …-4 °
|4 м/с
|ЮЗ
|738 мм.рт.ст.
|86%
|день
|Небольшой снег, -3 ° …-2 °
|3 м/с
|ЮЗ
|741 мм.рт.ст.
|79%
|вечер
|Небольшой снег, -5 ° …-3 °
|1 м/с
|ЮЗ
|743 мм.рт.ст.
|87%
|ночь
|Небольшой снег, -5 °
|2 м/с
|СЗ
|746 мм.рт.ст.
|91%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.03.2019, 13:10
05.03.2019, 13:05
10.03.2019, 14:30
05.03.2019, 11:56
10.03.2019, 11:00
07.03.2019, 14:07
Аналитика
11.03.2019 15:47
Политкухня
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
11.03.2019 15:02
11.03.2019 12:26
11.03.2019 12:03
07.03.2019 14:07
Чтиво
11.03.2019 11:04
Личное мнение
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
06.03.2019 13:45
01.03.2019 12:07
28.02.2019 19:31
Медиа
11.03.2019 12:42
Опрос
Будете ли вы поститься?
Комментарии