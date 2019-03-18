Погода в Петрозаводске сегодня, 18 марта

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, +1 ° …+3 °
|5 м/с
|ЮВ
|750 мм.рт.ст.
|88%
|день
|Небольшой дождь, +2 ° …+3 °
|5 м/с
|Ю
|750 мм.рт.ст.
|87%
|вечер
|Дождь со снегом, +1 ° …+2 °
|2 м/с
|Ю
|749 мм.рт.ст.
|96%
|ночь
|Дождь со снегом, +1 °
|2 м/с
|ЮЗ
|751 мм.рт.ст.
|94%
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