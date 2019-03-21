Погода в Петрозаводске сегодня, 21 марта

Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".

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