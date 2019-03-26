Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 26 марта

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -4 ° …0 °
|1 м/с
|З
|743 мм.рт.ст.
|86%
|день
|Небольшой снег, -1 ° …+1 °
|3 м/с
|С
|745 мм.рт.ст.
|78%
|вечер
|Небольшой снег, -2 ° …-1 °
|3 м/с
|С
|746 мм.рт.ст.
|80%
|ночь
|Небольшой снег, -4 ° …-2 °
|3 м/с
|С
|749 мм.рт.ст.
|86%
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