Погода в Петрозаводске сегодня, 27 марта

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|Скорость ветра
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|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -4 ° …-1 °
|3 м/с
|СЗ
|753 мм.рт.ст.
|79%
|день
|Небольшой снег, 0 ° …+2 °
|3 м/с
|С
|754 мм.рт.ст.
|56%
|вечер
|Облачно с прояснениями, -3 ° …+2 °
|2 м/с
|СЗ
|756 мм.рт.ст.
|66%
|ночь
|Небольшой снег, -4 ° …-3 °
|3 м/с
|ЮЗ
|758 мм.рт.ст.
|76%
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