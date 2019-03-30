Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 30 марта

Без политики

Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.