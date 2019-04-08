Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 8 апреля

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Малооблачно, -2 ° …+7 °
|1 м/с
|Ю
|755 мм.рт.ст.
|66%
|день
|Небольшой дождь, +5 ° …+8 °
|3 м/с
|В
|753 мм.рт.ст.
|58%
|вечер
|Небольшой дождь, +3 ° …+5 °
|4 м/с
|В
|753 мм.рт.ст.
|84%
|ночь
|Небольшой дождь, +1 ° …+3 °
|4 м/с
|В
|751 мм.рт.ст.
|93%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.04.2019, 23:30
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:00
07.04.2019, 11:48
01.04.2019, 10:17
Аналитика
04.04.2019 15:55
Обществоведение
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
03.04.2019 16:01
03.04.2019 13:39
01.04.2019 09:27
29.03.2019 11:41
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии