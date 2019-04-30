Прогноз погоды на вторник

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|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Ясно, -1 ° …+10 °
|1 м/с
|ЮЗ
|763 мм.рт.ст.
|44%
|день
|Малооблачно, +11 ° …+12 °
|2 м/с
|З
|760 мм.рт.ст.
|29%
|вечер
|Ясно, +5 ° …+12 °
|4 м/с
|З
|757 мм.рт.ст.
|39%
|ночь
|Ясно, +4 °
|4 м/с
|ЮЗ
|754 мм.рт.ст.
|48%
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