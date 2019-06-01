Погода в Петрозаводске сегодня, 1 июня

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|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Ясно, +8 ° …+15 °
|5 м/с
|ЮЗ
|754 мм.рт.ст.
|47%
|день
|Облачно с прояснениями, +15 ° …+16 °
|6 м/с
|ЮЗ
|754 мм.рт.ст.
|39%
|вечер
|Облачно с прояснениями, +12 ° …+16 °
|4 м/с
|З
|754 мм.рт.ст.
|48%
|ночь
|Небольшой дождь, +10 ° …+12 °
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