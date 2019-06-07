Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
07:05, 07 Июня 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 7 июня

Загрузка...
C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, +19 ° …+28 ° 1 м/с ЮЗ 763 мм.рт.ст. 57%
день Малооблачно, +27 ° …+28 ° 2 м/с В 762 мм.рт.ст. 49%
вечер Облачно с прояснениями, +20 ° …+26 ° 2 м/с ЮВ 762 мм.рт.ст. 64%
ночь Малооблачно, +17 ° …+20 ° 1 м/с Ю 762 мм.рт.ст. 80%
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
01.06.2019, 16:34
Парфенчиков сообщил о трех пострадавших детях, которых родители оставили без присмотра
01.06.2019, 14:55
ВИДЕО: Рэпер из Петрозаводска красиво станцевал под свой трек

Аналитика

06.06.2019 13:09
Политкухня
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли ряд важных решений, касающихся бюджета города, и утвердили требования к размещению фасадных вывесок в Петрозаводске.
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
06.06.2019 12:10
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 4
05.06.2019 14:54
Погром сельского хозяйства: только цифры 1
05.06.2019 13:02
Магия больших цифр не должна обманывать 2
04.06.2019 14:02
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2019 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»