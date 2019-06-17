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Новости. Погода
07:05, 17 Июня 2019

Прогноз погоды на понедельник

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Малооблачно, +16 ° …+24 ° 3 м/с З 753 мм.рт.ст. 56%
день Облачно с прояснениями, +25 ° …+26 ° 3 м/с З 752 мм.рт.ст. 39%
вечер Пасмурно, +18 ° …+24 ° 3 м/с З 752 мм.рт.ст. 53%
ночь Облачно с прояснениями, +16 ° …+18 ° 2 м/с З 753 мм.рт.ст. 73%
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