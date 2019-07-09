Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 9 июля

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|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +12 ° …+13 °
|4 м/с
|СВ
|749 мм.рт.ст.
|93%
|день
|Небольшой дождь, +13 ° …+14 °
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|СВ
|748 мм.рт.ст.
|87%
|вечер
|Небольшой дождь, +13 ° …+14 °
|4 м/с
|СВ
|748 мм.рт.ст.
|85%
|ночь
|Небольшой дождь, +10 ° …+12 °
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