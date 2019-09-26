Погода в Петрозаводске сегодня, 26 сентября

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Дождь, +4 ° …+5 °
|5 м/с
|З
|752 мм.рт.ст.
|85%
|день
|Небольшой дождь, +6 ° …+7 °
|3 м/с
|З
|752 мм.рт.ст.
|87%
|вечер
|Небольшой дождь, +6 °
|2 м/с
|СЗ
|753 мм.рт.ст.
|93%
|ночь
|Небольшой дождь, +5 ° …+6 °
|1 м/с
|СЗ
|754 мм.рт.ст.
|95%
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