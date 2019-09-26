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Новости. Погода
07:05, 26 Сентября 2019

Погода в Петрозаводске сегодня, 26 сентября

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Дождь, +4 ° …+5 ° 5 м/с З 752 мм.рт.ст. 85%
день Небольшой дождь, +6 ° …+7 ° 3 м/с З 752 мм.рт.ст. 87%
вечер Небольшой дождь, +6 ° 2 м/с СЗ 753 мм.рт.ст. 93%
ночь Небольшой дождь, +5 ° …+6 ° 1 м/с СЗ 754 мм.рт.ст. 95%
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