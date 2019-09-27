Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 27 сентября

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|Скорость ветра
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|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +5 ° …+8 °
|1 м/с
|З
|755 мм.рт.ст.
|93%
|день
|Пасмурно, +8 ° …+9 °
|1 м/с
|СЗ
|756 мм.рт.ст.
|78%
|вечер
|Облачно с прояснениями, +4 ° …+8 °
|1 м/с
|С
|757 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Малооблачно, +4 °
|1 м/с
|ЮЗ
|758 мм.рт.ст.
|94%
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