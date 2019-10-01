Прогноз погоды на вторник

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +8 ° …+10 °
|4 м/с
|ЮВ
|741 мм.рт.ст.
|96%
|день
|Дождь, +9 ° …+10 °
|5 м/с
|В
|740 мм.рт.ст.
|95%
|вечер
|Небольшой дождь, +6 ° …+8 °
|5 м/с
|ЮЗ
|740 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Небольшой дождь, +5 ° …+6 °
|5 м/с
|ЮЗ
|741 мм.рт.ст.
|83%
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