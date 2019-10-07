Подписаться
Новости. Погода
07:05, 07 Октября 2019

Погода в Петрозаводске сегодня, 7 октября

Загрузка...
C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, +2 ° …+3 ° 2 м/с С 756 мм.рт.ст. 93%
день Небольшой снег, +3 ° …+4 ° 3 м/с С 754 мм.рт.ст. 80%
вечер Небольшой снег, +2 ° …+3 ° 2 м/с С 753 мм.рт.ст. 88%
ночь Снег, +1 ° 3 м/с СЗ 751 мм.рт.ст. 93%
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

04.10.2019 19:45
Политкухня
Элиссан Шандалович выступил в Совете Федерации
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года, выступил с предложениями от республики.
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
Вся аналитика

Чтиво

03.10.2019 09:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Изображая жертву 3
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
архив чтиво

Медиа

Осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске
04.10.2019 20:27
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»