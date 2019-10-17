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Новости. Погода
07:05, 17 Октября 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 17 октября

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Пасмурно, +2 ° 5 м/с СВ 757 мм.рт.ст. 94%
день Пасмурно, +3 ° 5 м/с В 757 мм.рт.ст. 89%
вечер Пасмурно, +3 ° 5 м/с В 757 мм.рт.ст. 88%
ночь Небольшой дождь, +2 ° …+3 ° 5 м/с В 758 мм.рт.ст. 90%
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