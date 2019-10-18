Погода в Петрозаводске сегодня, 18 октября

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +2 ° …+3 °
|4 м/с
|В
|758 мм.рт.ст.
|92%
|день
|Небольшой дождь, +3 ° …+4 °
|3 м/с
|ЮВ
|758 мм.рт.ст.
|90%
|вечер
|Пасмурно, +4 °
|2 м/с
|ЮВ
|758 мм.рт.ст.
|94%
|ночь
|Небольшой дождь, +4 ° …+5 °
|1 м/с
|ЮВ
|757 мм.рт.ст.
|95%
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