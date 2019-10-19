Погода в Петрозаводске сегодня, 19 октября

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|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +5 ° …+7 °
|2 м/с
|Ю
|755 мм.рт.ст.
|95%
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|Ю
|753 мм.рт.ст.
|92%
|вечер
|Небольшой дождь, +10 ° …+11 °
|3 м/с
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|752 мм.рт.ст.
|92%
|ночь
|Небольшой дождь, +10 ° …+11 °
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