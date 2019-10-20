Прогноз погоды на воскресенье

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|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +9 ° …+10 °
|4 м/с
|ЮЗ
|753 мм.рт.ст.
|92%
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|Небольшой дождь, +7 ° …+10 °
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|З
|753 мм.рт.ст.
|82%
|вечер
|Пасмурно, +5 ° …+7 °
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|757 мм.рт.ст.
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