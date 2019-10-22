Погода в Петрозаводске сегодня, 22 октября

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Пасмурно, +2 ° …+4 °
|3 м/с
|ЮЗ
|758 мм.рт.ст.
|90%
|день
|Небольшой дождь, +5 ° …+7 °
|4 м/с
|ЮЗ
|754 мм.рт.ст.
|86%
|вечер
|Небольшой дождь, +7 ° …+9 °
|5 м/с
|ЮЗ
|748 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Небольшой дождь, +8 ° …+9 °
|6 м/с
|З
|745 мм.рт.ст.
|86%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
18.10.2019, 10:43
19.10.2019, 11:22
21.10.2019, 09:00
16.10.2019, 17:43
Аналитика
18.10.2019 11:53
Капитал
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
21.10.2019 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
18.10.2019 10:43
18.10.2019 09:48
07.10.2019 13:18
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии