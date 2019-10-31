Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 31 октября

Новости по теме
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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -6 ° …-4 °
|3 м/с
|ЮЗ
|760 мм.рт.ст.
|89%
|день
|Небольшой снег, -2 ° …-1 °
|5 м/с
|Ю
|756 мм.рт.ст.
|85%
|вечер
|Небольшой снег, -1 ° …0 °
|5 м/с
|ЮЗ
|752 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Небольшой снег, 0 ° …+1 °
|3 м/с
|ЮЗ
|749 мм.рт.ст.
|93%
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Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
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