Погода в Петрозаводске сегодня, 9 ноября

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -3 ° …-1 °
|1 м/с
|ЮВ
|763 мм.рт.ст.
|95%
|день
|Небольшой снег, +1 °
|2 м/с
|ЮВ
|762 мм.рт.ст.
|93%
|вечер
|Снег, +1 ° …+2 °
|3 м/с
|ЮВ
|758 мм.рт.ст.
|95%
|ночь
|Снег, +1 °
|2 м/с
|ЮВ
|756 мм.рт.ст.
|96%
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