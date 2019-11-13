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Новости. Погода
07:05, 13 Ноября 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 13 ноября

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Дождь со снегом, 0 ° …+1 ° 3 м/с ЮВ 762 мм.рт.ст. 88%
день Небольшой дождь, +2 ° 3 м/с ЮВ 759 мм.рт.ст. 84%
вечер Небольшой дождь, +3 ° 3 м/с ЮВ 758 мм.рт.ст. 91%
ночь Пасмурно, +3 ° …+5 ° 4 м/с ЮВ 755 мм.рт.ст. 89%
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