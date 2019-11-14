Погода в Петрозаводске сегодня, 14 ноября

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|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +6 °
|3 м/с
|Ю
|756 мм.рт.ст.
|87%
|день
|Небольшой дождь, +5 ° …+7 °
|3 м/с
|Ю
|757 мм.рт.ст.
|87%
|вечер
|Небольшой дождь, +7 ° …+8 °
|4 м/с
|Ю
|756 мм.рт.ст.
|85%
|ночь
|Небольшой дождь, +8 °
|5 м/с
|ЮЗ
|756 мм.рт.ст.
|88%
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