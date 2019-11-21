Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 21 ноября

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На минувшей неделе, 13 ноября, жители Сегежи в сети сообщили о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал город. Что сейчас происходит в городе, увидел корреспондент "Столицы на Онего".
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