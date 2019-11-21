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Новости. Погода
07:05, 21 Ноября 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 21 ноября

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Пасмурно, +3 ° …+4 ° 2 м/с ЮЗ 772 мм.рт.ст. 93%
день Пасмурно, +2 ° …+3 ° 3 м/с ЮЗ 771 мм.рт.ст. 92%
вечер Пасмурно, 0 ° …+2 ° 2 м/с ЮЗ 771 мм.рт.ст. 92%
ночь Пасмурно, -1 ° …0 ° 3 м/с ЮЗ 771 мм.рт.ст. 89%
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2019-11-21 09:43:24
Сегодня Михайлов день.Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель, и дороги оттаивали, его иногда называли Михайловские грязи.По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней - нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана - готовились к оттепели. Угощались на Михайлу обычно домашним пивом. Празднования часто затягивались на целую неделю. А в это самое время в чистенькой гейропе, ровно в полночь, на французскую землю приходит праздник «Нового божоле» - молодого вина. В принципе вино из винограда сорта «гамэ», который традиционно выращивают в Божоле, заметно уступает по качеству продукции виноделов Бургундии и Бордо. Некоторые французские монархи даже именовали божоле «отвратительным пойлом» и категорически запрещали подавать его к своему столу.
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