Погода в Петрозаводске сегодня, 23 ноября

Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.

"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?

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