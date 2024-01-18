22 января состоится онлайн-совещание по социально-экономическому развитию Муезерского района

Участники совещания обсудят итоги работы муниципального образования за 2023 год, а также задачи на перспективу.

В Карелии продолжается серия онлайн-совещаний, посвященных социально-экономическому развитию территорий республики.

22 января на совещании, которое проведет Глава Карелии Артур Парфенчиков, представители исполнительных органов республики и местной власти подведут итоги развития Муезерского района за 2023 год, а также обсудят планы и задачи на перспективу.

Жители могут заранее задать свои вопросы, ответы на которые будут озвучены в ходе совещания.

Начало онлайн-совещания 22 января в 10.00.

Трансляция будет доступна на официальной странице Главы Карелии в социальной сети «ВКонтакте».