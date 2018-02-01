Нелидов в последнем слове поблагодарил жену, что не умер в сизо

В городском суде Петрозаводска обвиняемый в получении взяток экс-директор музея "Кижи" Андрей Нелидов произнес последнее слово перед приговором.

"Всё мои принципы обернулись для меня в буквальном смысле трагедией... Это крушение идеалов. Как говорят у нас в тюрьме, снимите розовые очки... Но я все равно не потерял надежду", - сказал Нелидов.

Он привёл аналогию, сравнив свою работу и работу Романова с Нестором, зодчим, построившим 300 лет назад Преображенскую церковь без единого гвоздя.

"А мы с Романовым построили прихожую к этой церкви без единого бюджетного рубля", - добавил Нелидов.

В конце речи он поблагодарил жену Арину. Он заявил, что он без её поддержки не выжил бы в заключении и умер бы в первый год. Нелидов назвал её настоящей женщиной и закончил свое последнее слово.

Жена расплакалась.

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны" и попросили оправдать Нелидова по ч.6 ст.290 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях также попросил оправдательного приговора.

Гособвинение требует назначить Нелидову 9 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в 55 млн рублей, а его советнику Романову - 8 лет колонии и штраф в 27,5 млн рублей. С учетом того, что Романов осужден на 20 лет за педофилию, она попросила с учетом сложения наказаний проговорить экс-советника Нелидова к 23 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы.