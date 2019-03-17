Куда пойти в Петрозаводске 17 марта: Щенки-помощники, прогулка по Петрозаводску и большой рэп-фестиваль

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

8.30, лыжня "Фонтаны", 18.00, бассейн "H2O". Фестиваль семейных команд "Мы выбираем ГТО". Муниципальный этап в Петрозаводске.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). В. Бирюков. "Играем Дюймовочку". Феерически красивая, неожиданно смешная и совершенно не сентиментальная история о маленькой упрямой девочке, которая хотела оставаться сама собой. С 5 лет. От 250 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Щенки спешат на помощь". Московское шоу ростовых кукол. 400-900 руб.

12.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины – брошь "Лисичка". Лепка + общение + чай и угощения. 400 руб.

12.00-17.00, Информационный туристский центр Республики Карелия (пр. Карла Маркса, 14). Презентация туристических и оздоровительных возможностей Крыма.

12.00, парк "Фонтаны". Чемпионат и Первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию (лыжная гонка – эстафета).

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка" приглашает: "Французская песня в России".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читаем улицы как книги". Экскурсия "Калевала" на карте города Петрозаводска".

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие литературной студии "Краткий курс" по теме "Влияние биографии автора на произведение". Ведущая – Яна Жемойтелите.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кузнецов. "Карельский пленник". Опера в двух актах. Премьера оперы по мотивам повести К. Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля". 150-1400 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). И. Вырыпаев. "Валентинов день". Мелодрама. Текст Ивана Вырыпаева, выдающегося драматурга и режиссера современности, является "неким продолжением" пьесы Михаила Рощина "Валентин и Валентина" (1984), советского варианта "Ромео и Джульетты". Но это не сиквел, не "размышление на тему", а отдельное высказывание человека XXI века. От 600 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). "Черный квадрат"//RAP RAVE. Первый большой рэп-фестиваль новой школы в Птз. 300 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "City Pandas". Только лучшая музыка, неожиданности и сюрпризы. 300 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.