43 человека были эвакуированы из горящей больницы в Кондопоге

В Карелии произошел пожар в Центральной районной больнице Кондопоги.

18 мая в 22:43 пожарно-спасательное подразделение Кондопожского района в составе 10 человек и трех единиц техники привлекалось для ликвидации пожара в отделении центральной районной больницы по адресу: г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 20 А. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Карелии.

По имеющейся информации, в здании загорелась кровля на площади 40 кв. метров. Из больницы были эвакуированы 43 человека, в том числе семь детей.

Пожар был ликвидирован в в 23:20.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания, ущерб и виновные лица устанавливаются, сообщили в министерстве.