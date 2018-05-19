43 человека были эвакуированы из горящей больницы в Кондопоге

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В Карелии произошел пожар в Центральной районной больнице Кондопоги.
18 мая в 22:43 пожарно-спасательное подразделение Кондопожского района в составе 10 человек и трех единиц техники привлекалось для ликвидации пожара в отделении центральной районной больницы по адресу: г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 20 А. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Карелии.
По имеющейся информации, в здании загорелась кровля на площади 40 кв. метров. Из больницы были эвакуированы 43 человека, в том числе семь детей.
Пожар был ликвидирован в в 23:20.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания, ущерб и виновные лица устанавливаются, сообщили в министерстве.
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