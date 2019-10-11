Министр образования Карелии расскажет родителям про ГИА на собраниях

Министр образования республики Роман Голубев проведет республиканские родительские собрания, посвященные вопросам организации ГИА в 9-11 классах.

Встречи родителей девяти- и одиннадцатиклассников с министром пройдут 16 и 17 октября. Роман Голубев вместе со специалистами, отвечающими за проведение государственных экзаменов, расскажут о процедуре проведения ГИА, итогового собеседования и сочинения, специфике сдачи экзаменов детьми с ограниченными возможностями здоровья, познакомят с официальными сайтами, на которых размещена необходимая информация по экзаменам, телефонами "горячих линий".

16 октября состоится собрание для родителей обучающихся 9-х классов. 17 октября – собрание для родителей обучающихся 11-х классов. Начало собраний в 18:00.

Родители выпускников петрозаводских школ приглашаются для участия в собраниях в Карельский институт развития образования (ул. Правды, д.31, актовый зал, 3 этаж). Родители школьников других муниципальных образований станут участниками собраний в режиме видеотрансляции.

Уже сейчас можно направлять интересующие вопросы по теме встречи на электронный адрес ask@minedu.karelia.ru, сообщает Минобраз Карелии.