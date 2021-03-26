Медики в Карелии борются за жизнь 6 пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных, находящихся в ковид-центрах.

На утро 27 марта в стационарах Карелии находится 451 пациент с COVID-19.

По информации Михаила Охлопкова, 404 человека – в состоянии средней тяжести, 41 тяжелый больной, 6 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно – подключены к ИВЛ (из них двое - на инвазивной вентиляции легких).

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Всего за время пандемии в регионе коронавирус унес жизни 377 человек.