Еще три женщины погибли в Карелии от коронавируса

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Как рассказали в Оперштабе, в Пудожской ЦРБ скончалась жительница поселка Колово 1935 года рождения (86 лет), в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Пудожа 1955 года рождения (66 лет), в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска 1960 года рождения (61 год). Все трое пациенток имели сопутствующие хронические заболевания.

По состоянию на 27 марта всего в Карелии за период пандемии от коронавируса умерло 377 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 89 человек. Из этого числа заболевших – 85 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 154 человека.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7070,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3067,7 случая, по Северо-Западу – 5427,7.

Ранее сообщалось, что Карелия находится на третьем месте в России по вакцинации от коронавируса пожилых людей.