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Искавший ссоры житель Карелии разгромил бензопилой и топором соседское крыльцо

Новости. Криминал
07:25, 06 Октября 2021
фото: кадр из ХФ "Hobo with a shotgun"

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Житель Суоярвского района с топором и бензопилой повредил имущество сосед, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района поступил звонок от жителя небольшого населенного пункта. Он сообщил, что сосед по участку повредил ему входную дверь.

Как выяснилось, незадолго до этого между мужчинами возник конфликт на почве старых нерешенных проблем. Заявителю не хотелось выяснять отношения, и он закрылся в своем доме. Оппонент ушел к себе, но вскоре вернулся с топором и бензопилой. В итоге он повредил дверь и крыльцо, сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей.

Полицейские допросили 47-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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