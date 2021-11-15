Ревнивец из Карелии оклеветал бывшую жену и пообещал убить ее

Суд вынес приговор ревнивому жителю Сегежи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего горожанина, признанного виновным в угрозе убийством и клевете.

Как было установлено, в августе 2021 года подсудимый, ревнуя бывшую жену, угрожал убить ее. Кроме того, в соцсети «Вконтакте» он опубликовал в открытом доступе порочащие честь и достоинство экс-супруги высказывания, оклеветав женщину.

Суд назначил сегежанину наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.