890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
В Карелии будут судить бригадира за смерть рабочего, раздавленного при сборке экскаватора 6
28.12.2021 16:27
Офис Сбера нового формата открылся в Петрозаводске
28.12.2021 17:10

Ревнивец из Карелии оклеветал бывшую жену и пообещал убить ее

Новости. Криминал
08:20, 29 Декабря 2021
фото: pxhere.com

Новости партнеров

Суд вынес приговор ревнивому жителю Сегежи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего горожанина, признанного виновным в угрозе убийством и клевете.

Как было установлено, в августе 2021 года подсудимый, ревнуя бывшую жену, угрожал убить ее. Кроме того, в соцсети «Вконтакте» он опубликовал в открытом доступе порочащие честь и достоинство экс-супруги высказывания, оклеветав женщину.

Суд назначил сегежанину наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»