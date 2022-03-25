Ректор Петрозаводского госуниверситета поддержал введение отсрочки от армии для IT-специалистов

Меры поддержки IT-компаний, принятые правительством России, помогут развитию отрасли в Карелии.

Об этом заявил ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.

Сейчас в Карелии реализуется сразу несколько цифровых проектов ПетрГУ. Среди них — создание сети центров обработки данных (ЦОД).

Решением правительства IT-компании на три года будут освобждены от плановых проверок.

«Любая проверка отвлекает, поэтому отказ от них сделает более оперативной работу любой IT-компании, в том числе, и тех, которые занимаются нашими проектами. В частности, мы совместно с правительством республики продолжаем работать над созданием Арктической сети ЦОД, и этот проект реализует наше малое инновационное предприятие „ЦОДы Карелии“. Не менее важной мерой поддержки считаю отсрочку от армии для сотрудников IT-организаций. Это позволит закрепить на рабочих местах наших выпускников», — сказал Воронин.