В Петрозаводске полуголые девушки в кокошниках станцевали под «Катюшу» (ВИДЕО)

В День города на набережной девушки в восточных нарядах показали элементы танца живота под легендарную военную песню «Катюша».

В редакцию «Столица на Онего» читатель прислал видео, на котором запечатлел танцы во время празднования Дня города Петрозаводска 25 июня.

«Девушки в восточных нарядах, в кокошниках, покрутили голыми животами в Ротонде под военную песню «Катюша», — написал гость праздника и автор видео.

Ранее сообщалось, что бригантина с алыми парусами вошла в акваторию Онего в Петрозаводске.