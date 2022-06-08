Бригантина с алыми парусами вошла в акваторию Онего в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии состоялось ключевое мероприятие празднования Дня города - «Алые паруса над Онего».
Горожане, отмечающие День города в центре Петрозаводска, увидели «Алые паруса над Онего».
В акваторию Онежского озера вошла бригантина морского клуба «Полярный Одиссей» с алыми парусами.
Напомним, 25 июня, в субботу, Петрозаводск отмечает свое 319-летие.
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