«Я никогда не играю в сказки»: директор Петрозаводского ГорПО — о работе для людей

Лучшему в Карелии потребительскому обществу — Петрозаводскому ГорПО — 12 декабря исполнилось 64 года.

Сегодня, 12 декабря, исполнилось 64 года одному из лидеров цивилизованной торговли Карелии — Петрозаводскому ГорПО. И несомненная заслуга в том, что организация, несмотря на перипетии и трудности прошедших лет, сохраняет лидирующие позиции, принадлежит председателю совета ГорПО Борису Махренскому.

Борис Львович уже 35 лет успешно возглавляет предприятие. Многие, в том числе ветераны потребительского общества, уверены: не будь руководителем именно он, торговая марка ГорПО не завоевала бы таких высоких позиций.

Борис Махренский, до прихода в торговлю 27 лет безупречно прослуживший в Советской Армии, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Трижды он становился «Лауреатом года Республики Карелия». Наконец, он первым в Карелии был удостоен почетного звания «Заслуженный работник торговли Республики Карелия».

Подробнее о том, каких успехов добилось ГорПО Петрозаводска под управлением Бориса Махренского и можно ли сказку сделать былью, читайте в статье «ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!»