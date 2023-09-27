В Кондопоге подросток на велосипеде на полном ходу влетел в автомобиль

Беспечность юного велосипедиста привела его сначала к ДТП, а затем и в больницу.

О дорожной аварии с участием велосипедиста рассказали в Госавтоиспекции Карелии.

ДТП произошло в среду, 27 сентября, около 8.30, на Октябрьском шоссе в Кондопоге.

Там велосипедист переезжал дорогу, не спешившись и не убедившись в безопасности движения. В итоге его велосипед столкнулся с автомобилем Kia Sportage.

Велосипедом управлял 17-летний подросток. В результате ДТП он получил травмами и был доставлен в больницу.

Момент дорожной аварии попал в объектив видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк».