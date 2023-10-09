Появилось видео задержания одного из фигурантов громких уголовных дел в Прионежье

Момент задержания одного из фигурантов дел о мёртвых душах в прионежской ДЮСШ попал на видео.

Видео задержания одного из фигурантов дел о «мёртвых душах в прионежской ДЮСШ» появилось в Телеграм-канале «Полиция Карелии».

«За силовую поддержку спасибо ОМОН», — отметили в источнике.

Напомним, сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции по Прионежскому району вышли на расхитителей бюджетных средств.

Кроме того, полицейские собрали доказательства злоупотребления должностными полномочиями со стороны руководства прионежской детско-юношеской спортивной школы.



По версии оперативников, руководство школы устроило на работу не менее четырех человек. Фактически они не работали, но зарплату получали регулярно.