Местный Анискин из Карелии поборется за звание лучшего Анискина страны

«Народным участковым» республики стал майор полиции Александр Чермянин.

Жители Карелии выбрали победителя конкурса «Народный участковый», сообщили в паблике МВД Карелии 19 октября.



Победителем второго этапа регионального конкурса «Народный участковый уполномоченный полиции» 2023 года стал майор полиции Александр Чермянин, представляющий ОМВД Прионежского района.

Как рассказали в источнике, службу в органах внутренних дел он проходит с 2006 года, с тех пор как поступил в ведомственный вуз в городе Ростов-на-Дону. Спустя десятилетие он перевелся в Карелию.



«Территория его обслуживания — сельская, населенные пункты расположены вдали от шумных автотрасс. Люди здесь живут обособленно и участковый зачастую является единственным связующим звеном», — написали в сообществе.



За период службы Александр Чермянин зарекомендовал себя с положительной стороны, а коллеги отметили его настойчивость и незаурядность в решении служебных задач.



Вскоре победитель регионального этапа будет бороться за звание лучшего участкового страны на онлайн-голосовании.